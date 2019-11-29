Мэрия Москвы объяснила причины проблем в первые дни работы МЦД

Проблема с неисправностью турникетов Московских центральных диаметров (МЦД) произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью газете "Коммерсант".

"Все расходы берет на себя АО "ЦППК" по договору с правительством Москвы и Московской области, это строго его сфера ответственности", - заявил он.

Запуск МЦД, который был запущен на прошлой неделе, сопровождался техническими накладками. В первый же день от пассажиров стали поступать жалобы на укороченные составы, уменьшение количества поездов и их задержки и т.д.

По словам чиновника, большинство пассажиров не садились в обычные электрички, а ждали брендированные "Иволги". Ликсутов считает, что из-за недостатка информации в поездах образовалась давка.

Напомним, ранее было принято решение, что количество вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится.

Как сообщил мэр города Сергей Собянин, проезд в это время будет бесплатным. Это решено сделать в связи со значительным ростом пассажиропотока.