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пуск ракеты &quot;Тополь&quot; (2019) | Фото: vk.com/mil

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Тополь"

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Необычное свечение в небе вечером 28 ноября наблюдали жители нескольких регионов России, в том числе и Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"28 ноября 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

пуск ракеты "Тополь"(2019)|Фото: vk.com/mil

Отмечается, что задачи пуска выполнены в полном объёме – ракета поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

Напомним, 15 февраля 2013 года на территорию Челябинской области упал метеорит. Небесное тело вошло в атмосферу Земли, где взорвалось и распалось на большое количество фрагментов. Взрыв болида привел к повреждению нескольких тысяч зданий, в большинстве из которых выбило стекла.

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Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Тополь"

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Теги: ракета, Тополь, Минобороны,



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