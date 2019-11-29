"Космический корабль" который увидели жители Урала, оказался континентальной ракетой

Увиденное уральцами НЛО оказалось межконтинентальной ракетой подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ, запуск был произведен с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

"Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме", - прокомментировали в ведомстве.

"Тополь" - стратегический мобильный комплекс с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ.

О неопознанном летающем объекте сообщили жители Упоровского района Тюменской области. В соцсетях высказывают различные предположения, что это было - комета, метеор, инопланетный корабль. Некоторых людей не убедило и заявление Минобороны. Так, одна из пользовательниц соцсетей утверждает, что в мире нет космоса, население земли живет под куполом, а летающий объект - это якобы сверхзвуковой и бесшумный корабль, на котором летают представители правящих кланов Земли, также, как простые смертные - на самолетах.