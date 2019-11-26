Арестован священнослужитель из ЕАО, подозреваемый в растлении малолетних

В Еврейской автономной области суд заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.

Мужчину заподозрили в растлении малолетних. Также задержан еще один человек, связанный с этим делом, передает Regnum.

В пресс-службе Биробиджанской епархии сообщили, что иеромонах Спиридон (в миру – Абрамов Юрий Николаевич) освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий.

Ранее в Оренбурге был задержан священник Николай Стремский, который обвиняется в сексуальном преступлении против детей. По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных священником.

Также обвинения предъявлены удочеренной им Елене Стремской и ее супругу Виктору Щербакову - в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.