15 Сентября 2020
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Общество В России Москва
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

"Аэрофлот" предложил создать компанию для орнитологической защиты аэропортов

"Аэрофлот" предложил ряд мер, которые, по мнению экспертов перевозчика, позволят повысить орнитологическую безопасность российских аэропортов. После случая с самолетом "Уральских авиалиний", у которого из-за попадания птиц отказали двигатели, тема стала весьма активно обсуждаться, но пока единой концепции по повышению безопасности нет – каждый аэропорт справляется как может.
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Нацперевозчик, по данным "Коммерсанта", предлагает создать компанию, которая будет предоставлять аэропортам ловчих птиц и собак. Главный специалист департамента управления безопасностью полетов "Аэрофлота" Игорь Нельга предлагает привлечь к созданию компании Минтранс или Росавиацию. Работа такого "оператора" могла бы быть сезонной: больше всего проблем птицы доставляют с мая по сентябрь (по крайней мере, в московском регионе).

Напомним, 15 августа 2019 года во время взлета в аэропорту Жуковский (Москва) в двигатели самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" попали птицы. Экипаж принял решение сажать самолет на близлежащее кукурузное поле. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате обошлось без жертв и тяжелых травм. Экипаж был представлен к госнаградам, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания Героев России.

баклан стойка шасси птица|Фото:telegram-канал Life Shot

Некоторые птицы умудряются выжить при столкновении с самолетом. Например, этот гигантский баклан, застрявший в стойке шасси самолета "Аэрофлота".

После инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" авиационные власти проводили несколько совещаний, но по итогам были вынуждены признать, что на 100% защитить аэропорты от птиц невозможно. Так, замглавы Минтранса Александр Юрчик заявил, что аэродром ЛИИ им. Громова, которым пользуется аэропорт Жуковский, выполняет все требования по защите и у него есть соответствующие документы. По его словам, защитные меры выполняются в районе взлетной полосы и на подходах, а дальше "невозможно ничего сделать". В Жуковском налажена система защиты от птиц, но при наборе лайнерами определенной высоты эти меры перестают действовать.

Тем не менее, есть и такие факторы, на которые человек может повлиять. Например, незаконные (и иногда законные) свалки, расположенные в непосредственной близости от аэропортов. На них активно размножаются птицы, поэтому и экологи, и эксперты по безопасности выступают за ужесточение нормативов по расположению таких объектов на приаэродромных территориях. При этом правительство выступает за смягчение запретов на строительство на указанных землях.

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"Аэрофлот" предложил создать компанию для орнитологической защиты аэропортов

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Теги: аэрофлот, орнитологическая защита, птицы над впп, аэропорт



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