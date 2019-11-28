Гендиректор "Уралкалия" обсудил расширение сотрудничества с бразильцами

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО В России За рубежом Пермский край
Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО Уралкалий (2016) | Фото: sk59.ru

Гендиректор "Уралкалия" обсудил расширение сотрудничества с бразильцами

"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калия, развивает сотрудничество с бразильскими потребителями. Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов принял участие в семинаре высокого уровня "Инвестиционные возможности в Бразилии", который состоялся в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в ходе мероприятия участники обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений между Россией и Бразилией, итоги прошедшего саммита БРИКС, а также совместные перспективные инициативы и проекты.

На семинаре присутствовали заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов, министр, руководитель гражданской администрации президента Федеративной Республики Бразилия Оникс Лорензони, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в РФ Товар да Силва Нунес.

В своих выступлениях г-н Лорензони и г-н Да Силва Нунес высоко оценили текущий уровень сотрудничества "Уралкалия" с бразильскими потребителями, выразив надежду на его дальнейшее расширение и развитие.

Дмитрий Осипов заявил: "Сегодняшнее мероприятие, без сомнения, является очень важным этапом в рамках развития российско-бразильских торгово-экономических отношений, и мы рады возможности участвовать в нем, поскольку Бразилия является одним из крупнейших рынков - потребителей калийных удобрений, существенную долю которых поставляет в регион наша компания".

бразильский посол, уралкалий, шахта(2019)|Фото:пресс-служба компании "Уралкалий"Отметим, что недавно Товар да Силва Нунес в рамках рабочей поездки в Пермский край посетил производственные объекты ПАО "Уралкалий". В городе Березники бразильский посол спустился в калийную шахту рудоуправления БКПРУ-4, где на глубине более 400 метров его ознакомили с ходом добычи калийной руды и работой горно-шахтного комплекса в составе горного комбайна "Урал-20Р", бункера-перегружателя и самоходного вагона.

Товар да Силва Нунес отметил тогда, что ему было важно лично ознакомиться с методами и технологиями добычи в регионе, занимающем второе место в мире по залежам калийно-магниевых солей.

шахта, рудник, Уралкалий(2018)|Фото: uralkali.com

Саммит БРИКС, итоги которого также обсуждали участники семинара, прошел в столице Бразилии 13 ноября, в нем принял участие президент России Владимир Путин. Главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, входящих в БРИКС, рассматривали вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Путин на встрече лидеров БРИКС в Буэнос-Айресе(2018)|Фото: kremlin.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Гендиректор "Уралкалия" обсудил расширение сотрудничества с бразильцами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Осипов, Уралкалий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети