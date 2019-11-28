Гендиректор "Уралкалия" обсудил расширение сотрудничества с бразильцами

"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калия, развивает сотрудничество с бразильскими потребителями. Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов принял участие в семинаре высокого уровня "Инвестиционные возможности в Бразилии", который состоялся в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в ходе мероприятия участники обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений между Россией и Бразилией, итоги прошедшего саммита БРИКС, а также совместные перспективные инициативы и проекты.

На семинаре присутствовали заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов, министр, руководитель гражданской администрации президента Федеративной Республики Бразилия Оникс Лорензони, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в РФ Товар да Силва Нунес.

В своих выступлениях г-н Лорензони и г-н Да Силва Нунес высоко оценили текущий уровень сотрудничества "Уралкалия" с бразильскими потребителями, выразив надежду на его дальнейшее расширение и развитие.

Дмитрий Осипов заявил: "Сегодняшнее мероприятие, без сомнения, является очень важным этапом в рамках развития российско-бразильских торгово-экономических отношений, и мы рады возможности участвовать в нем, поскольку Бразилия является одним из крупнейших рынков - потребителей калийных удобрений, существенную долю которых поставляет в регион наша компания".

Отметим, что недавно Товар да Силва Нунес в рамках рабочей поездки в Пермский край посетил производственные объекты ПАО "Уралкалий". В городе Березники бразильский посол спустился в калийную шахту рудоуправления БКПРУ-4, где на глубине более 400 метров его ознакомили с ходом добычи калийной руды и работой горно-шахтного комплекса в составе горного комбайна "Урал-20Р", бункера-перегружателя и самоходного вагона.

Товар да Силва Нунес отметил тогда, что ему было важно лично ознакомиться с методами и технологиями добычи в регионе, занимающем второе место в мире по залежам калийно-магниевых солей.

Саммит БРИКС, итоги которого также обсуждали участники семинара, прошел в столице Бразилии 13 ноября, в нем принял участие президент России Владимир Путин. Главы Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, входящих в БРИКС, рассматривали вопросы экономического, финансового и культурно-гуманитарного сотрудничества.