08 Сентября 2020
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Экономика Пермский край
Уралкалий (2012) | Фото:

Посол Бразилии Товар да Силва Нунес лично побывал в одной из шахт «Уралкалия»

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Товар да Силва Нунес в рамках рабочей поездки в Пермский край посетил производственные объекты ПАО «Уралкалий» - одного из крупнейших мировых производителей калия, передает корреспондент Накануне.RU.

В городе Березники бразильский посол спустился в калийную шахту рудоуправления БКПРУ-4, где на глубине более 400 метров его ознакомили с ходом добычи калийной руды и работой горно-шахтного комплекса в составе горного комбайна «Урал-20Р», бункера-перегружателя и самоходного вагона, сообщили Накануне.RU .в пресс-службе компании "Уралкалий".

Затем Товар да Силва Нунес встретился с руководством предприятия, ему рассказали об основных технологиях обогащения калийного сырья, а также других бизнес-процессах «Уралкалия», производящего существенную долю мирового объема хлористого калия и контролирующего всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям по всему миру.

После ознакомления с предприятием, бразильский посол Товар да Силва Нунес отметил:"Бразилия традиционно является одним из крупнейших мировых потребителей калийных удобрений, в том числе и российского производства, поэтому для меня было важно лично ознакомиться с методами и технологиями их добычи в регионе, занимающем второе место в мире по залежам калийно-магниевых солей".

бразильский посол, уралкалий, шахта(2019)|Фото:пресс-служба компании "Уралкалий"

В свою очередь Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», подчеркнул: "Бразильский рынок для нас — ключевой с точки зрения объемов потребления и очень перспективный. В Бразилию, использующую передовые методики внесения удобрений, мы поставляем, в основном, гранулированный хлористый калий — продукт более высокой степени переработки, в результате которой процесс впитывания удобряющих питательных элементов в почву замедляется, что, в свою очередь, продлевает срок действия удобрений".

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Посол Бразилии Товар да Силва Нунес лично побывал в одной из шахт «Уралкалия»

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Теги: уралкалий, бразильский посол, дмитрий оспипов, калийно-магниевые соли, рынок удобрений



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