14 Сентября 2020
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Политика За рубежом
саркози николя кандидат в президенты франции (2007) | Фото: www.ump-valenciennes.org

Саркози заявил об упадке Европы

Экс-президент Франции Николя Саркози (2007-2012) заявил, что центр мира по демографическим причинам сместился из Европы на восток, сообщает El Mundo.
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По его словам, имеет место "упадок Европы и Запада", а из семи миллиардов человек в Азии проживают четыре. В Европе же только 800 млн.

"Мы больше не центр мира по демографическим причинам", - признал Саркози.

Интересно, что одним из симптомов упадка Запада он считает избрание Дональда Трампа президентом США.

Говоря о перспективах Евросоюза, он усомнился в возможности создать единое целое из 27 разных государств. По его мнению, ЕС в кризисе из-за устаревших идей, но Европа по-прежнему не хочет умирать. Однако ей "нужна мечта".

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон констатировал "смерть мозга НАТО". Он призвал не зависеть от США, а действовать в своих интересах.

Отметим, что слова Саркози подтверждаются статистикой. Если в 1950 году в Европе (включая европейскую часть СССР) проживало 22% населения Земли, то сегодня менее 10%. В 2050 году, согласно среднему прогнозу ООН, на Европу будет приходиться только 7% населения планеты, включая десятки миллионов переехавших в нее мигрантов.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня каждый девятый житель Европы - международный мигрант, то есть приехал из другой страны.

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Саркози заявил об упадке Европы

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Теги: Европа, Николя Саркози, демография



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