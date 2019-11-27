Число международных мигрантов в мире выросло почти до 300 млн

Общее число международных мигрантов в мире возросло до 272 млн человек в 2019 году. Ими считаются те, кто родился в одной стране, но в течение жизни переехал в другую. Об этом пишет "Демоскоп Weekly" со ссылкой на данные ООН.

Число международных мигрантов быстро растет. Еще в 2000 году их было 174 млн, т.е. прирост за 19 лет составил почти 100 млн. Это больше, чем если бы такая страна, как Турция, полностью разъехалась по миру.

Наиболее быстро растет число мигрантов в так называемых развитых странах. С 1990 года там их стало больше на 84% и составляет 56% от общего числа международных мигрантов. Притом что в самих развитых странах проживает только 17% населения планеты.

Из всех мигрантов 74% родились в менее развитой стране, но проживают в более развитой. Только 20% родились и проживают в одной из развитых стран, и всего 5% родились в более развитой, а живут в менее развитой стране. То есть направление международной миграции связано со стремлением к лучшей жизни.

Больше всего международных мигрантов в Азии - 84 млн. В Европе - 82 млн, в Северной Америке - 59 млн. В других частях света их существенно меньше. Причем в 2010-е годы Европа уступила Азии лидерство по этому показателю. В то же время в расчете на одного жителя в Европе концентрация мигрантов в 6 раз выше, поскольку ее население более чем в 6 раз меньше.

Наибольшая же концентрация международных мигрантов в Северной Америке - 16% от всего населения (в 1990 году было 10%). В Европе их 11% (в 1990 году было 7%). То есть каждый девятый житель Европы - международный мигрант. В других частях света их не более 2%, за исключением Океании - там их 22%, но население Океании слишком мало и специфично в силу географических причин, а мигранты поживают в основном в Австралии, которую можно отнести к Западу.

Интересно, что ежегодный прирост числа международных мигрантов в мире превышает 2%, в то время как прирост численности населения мира равен всего 1%. Причем прирост числа международных мигрантов наиболее высок в группе наименее развитых стран - 4,5% в год. То есть общее число мигрантов растет более чем в два раза быстрее, чем население мира, а в наименее развитых странах - в 4,5 раза. Это значит, что население мира "перемешивается" в два раза быстрее, чем растет, а само "перемешивание" в наименее развитых странах происходит в два раза интенсивнее, чем по миру в целом.

В 2010-е годы наибольшее ускорение ежегодного притока мигрантов произошло в Европе - с 1,1% до 2,2%, а также в Латинской Америке - с 2,7% до 5,5%.

Безоговорочным лидером среди стран по числу мигрантов являются США - 51 млн (из них 23% из Мексики). Далее идут Германия и Саудовская Аравия (по 13 млн), Россия (12 млн), Великобритания (10 млн), ОАЭ (9 млн), Франция, Канада, Австралия, Италия (6-8 млн). При этом в США мигрантов 15% от всего населения, в Германии -16%, Великобритания - 15%, Саудовской Аравии - 37%, ОАЭ - 86%, Франции - 12%, Канаде - 21%, Австралии - 29%.

В России международных мигрантов пока 8%, причем, в отличие от многих стран Запада, к ним относятся все те, кто родился в других республиках СССР, независимо от времени их переезда в Россию, т.е. культурно близкие люди. Так, иммигранты, проживающие в России, в подавляющем большинстве (97%) являются уроженцами других республик СССР. Среди них больше всего родившихся на Украине (28%) и в Казахстане (22%).

Самый быстрый прирост числа международных мигрантов в последние годы фиксируется в Германии - на 6% в год от общего числа мигрантов. В Великобритании их число растет на 3% в год. В России, по данным Росстата, число мигрантов в текущем году выросло на 4% (приехали 0,5 млн). Однако из общего числа приехавших многие приезжают по несколько раз, что завышает реальное число мигрантов. Это же относится к статистике за все годы. Если сложить число прибывших за все годы, то оно будет больше, чем число реально прибывших людей.

В 1990 году больше всего международных мигрантов происходило из России – 12,7 млн, или 8,3% от мирового контингента мигрантов. В 2000 году Россия продолжала удерживать лидерство по числу эмигрантов в другие страны, но их доля заметно сократилась - до 6,2%. В 2019 году Россия опустилась уже на четвертое место, а безоговорочным лидером-"поставщиком" мигрантов стала Индия - 17,5 млн человек. На втором месте - Мексика (11,8 млн), на третьем - Китай (10,7 млн, из них 27% - в США), на четвертом - Сирия (8,2 млн).

Число эмигрантов из России даже немного сократилось по сравнению с 2000 годом, что свидетельствует о прекращении оттока населения из России в другие страны. В том числе 32% из них проживают на Украине, 24% - в Казахстане, 8% - в Узбекистане, 6% - в Белоруссии, что является следствием распада СССР. Среди "реальных" эмигрантов из России больше всего уехали в Германию (1 млн), США (0,4 млн) и Израиль (0,1 млн). Прочие - это переехавшие в другие республики СССР.

Наибольшая доля мигрантов в мире приходится на возраст 30-34 года, чуть меньше приходится на другие возраста от 25 до 45 лет. В целом доля мигрантов трудоспособного возраста растет, а доля детей в общей структуре мигрантов снижается. Это говорит о том, что международная миграция носит преимущественно трудовой характер.

Так, в 2018 году сумма переводов международных мигрантов достигла почти 700 млрд долларов, увеличившись в 5,4 раза по сравнению с 2000 годом. Причем особенно быстро выросли переводы в развивающиеся страны - в 6,5 раз, а еще больше - в наименее развитые страны - в 7,4 раза.

Интересно, что, на фоне заполнения Европы мигрантами, сегодня новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Европа всегда будет предоставлять убежище тем, кто нуждается в международной защите", и обеспечивать интеграцию мигрантов. Но остальные, по ее словам, должны возвращаться домой.

В то же время, по мнению члена "Альтернативы для Германии" и депутата парламента Берлина Гуннара Линдеманна, интеграция мигрантов в немецкое общество практически невозможна.

"Приток многих, в особенности молодых, мигрантов... уже долгое время приводит к появлению гетто в Германии. Многие работодатели осознают, что из-за отсутствия должных знаний и квалификации таких людей практически невозможно принять на работу", - цитируют его "Известия".

Депутат Европарламента Тьерри Мариани сказал на днях в связи с формированием новой Еврокомиссии, что "мигранты подрывают заработную плату и причиняют социальные издержки нашим людям". Об этом же недавно заявлял министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, который выступил против украинских мигрантов, которые согласны работать за меньшие деньги и тем самым понижают местные заработки.

Помимо мигрантов, в мире увеличилось число беженцев - до 29 млн. В развитых странах их 5 млн, из которых почти 4 млн приходятся на Европу.

Лидерами среди стран, предоставляющих убежище беженцам, в последние годы является Турция (3,8 млн на середину 2019 года). Помимо Турции, значительно число беженцев нашли убежище на территории Иордании, Палестины, Ливана, Германии, Пакистана, Уганды, Ирана, Бангладеша и США.

Динамика международной миграции оказывает все большее влияние на международную политику, и, видимо, в будущем эта тенденция только усилится.