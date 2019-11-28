14 Сентября 2020
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Спорт В России
Олимпийский комитет России (2017) | Фото:stroi.mos.ru

Глава ОКР: Угроз для участия сборной России в Олимпиаде в Токио нет

Президент Олимпийского комитете России Станислав Поздняков заявил, что РФ полноценно готовится к участию в Олимпиаде в Токио.

Угроз для участия олимпийцев в Играх, по его словам, нет, как и нет никаких претензий со стороны ВАДА и МОК к ОКР.

"Спортивное движение ОКР и его члены вне каких-либо подозрений", - заявил Поздняков на Олимпийском собрании в Москве.

Проблемы, по его словам, могут ожидаться только у легкоатлетов, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет санкции против российского спорта, то в статусе спортсменов не будет отсылок к слову "Россия".

Как сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, на Олимпийских играх в Южной Корее было название "нейтральные спортсмены из России", "а здесь такого не будет".

Пахноцкая не исключила, что будет формулировка, похожая на ту, что используется в легкой атлетике – ANA (авторизованный нейтральный спортсмен).

Напомним, комитет WADA пришел к выводу, что Россия могла намеренно манипулировать базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг. WADA порекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Российским спортивным чиновникам может быть запрещено посещать международные состязания, а самой стране - организовывать крупные турниры. Ожидается, что решение будет объявлено 9 декабря.

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Глава ОКР: Угроз для участия сборной России в Олимпиаде в Токио нет

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Теги: окр, олимпиада, токио, допинг



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