14 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Первый секретарь пермского крайкома КПРФ Владимир Корсун (2015) | Фото: newsko.ru

С трибуны заксобрания Прикамья депутат потребовал прекратить "травлю Грудинина"

Депутат заксобрания Пермского края Владимир Корсун на сегодняшнем заседании выступил с заявлением фракции КПРФ, в котором обвинил действующую власть в атаках на экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уже почти два года мы являемся свидетелями продолжающихся нападок на совхоз имени Ленина и его руководителя Павла Грудинина. Передовое во всех отношениях предприятие является настоящим бельмом на глазу действующей власти. Второй год ищут миллиарды на счетах Грудинина, а они не лежат у него в карманах они работают на людей. Грудинин в ходе избирательной компании 2018 г. показал всей стране реальную альтернативу хозяйствования сегодняшнему режиму. Власть внезапно поняла что Грудинин представляет ей настоящую угрозу", - высказался парламентарий.

Он заявил, что начиная с президентской кампании и по сей день на Грудинина "льется ложь, провокация и грязь" и что идет попытка разрушения предприятия с вековой историей из-за чего без работы останутся более 2 тыс. сотрудников.

"Фракция КПРФ в заксобрании Пермского края считает, что это есть расправа над своими политическими оппонентами, организованная при участии и покровительстве сверху", - заявил политик. Также он потребовал "остановить травлю губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Хакасии Валентина Коновалова, якобы организованную "по указке администрации президента".

К эмоциональному выступлению коллеги остальные парламентарии отнеслись с юмором. Спикер думы Валерий Сухих заявил, что "на каждом мероприятии должна быть рекламная пауза" и сделал Корсуну встречное предложение.

"Есть предложение, обратиться в вашей бумаге к коллективу имени Ленина, чтобы они в адрес нашего свинокомплекса "Пермский"... тоже поддержали. И как-то раз, раз, у нас сложится все", - обратился к Корсуну Сухих. Тот попытался ответить, но председатель краевого заксобрания призвал не превращать работу краевого парламента в "политическую площадку" и закрыл заседание.

Напомним, ранее подобное выступление прозвучало с трибуны Госдумы. Депутат, секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин выступил в защиту предприятия Павла Грудинина и обвинил в причастности к очередной рейдерской атаке на него власти Подмосковья.

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С трибуны заксобрания Прикамья депутат потребовал прекратить "травлю Грудинина"

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Теги: Владимир Корсун, Павел Грудинин, совхоз имени Ленина



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