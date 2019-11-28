Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

Глубокая модернизация первого строевого стратегического самолета Ту-160М завершена, ракетоносец-бомбардировщик передан на испытания.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ОПК.

Наземные и летные испытания нового самолета пройдут на площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова (филиал "Туполева"). Бомбардировщик сначала испытают на земле, а затем в воздухе.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году.