14 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2019) | Фото: instagram.com/samoilovperm

Пермь подсветит почти тысяча иллюминационных новогодних объектов

В этом году Пермь украсит 966 свето-иллюминационных новогодних объектов. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказал глава Перми Дмитрий Самойлов. Он напомнил, что год назад впервые применена идея оформления города в едином стиле, было установлено более 650 светодиодных конструкций, а в общей сложности число оформленных объектов достигло 807. Центральный новогодний маршрут посетили более миллиона человек.

К середине декабря, по словам Самойлова, на территории города появится порядка 320 новых объектов – консоли, малые архитектурные формы, объемные конструкции, оформление зеленых насаждений, световые потолки, ярмарочный комплекс, будут оформлены опоры освещения, а также размещены шесть уличных выставок в четырех районах Перми.

(2019)|Фото: vk.com/gorodpermru

Кроме центрального новогоднего маршрута, который уже начал радовать пермяков и гостей города, свои маршруты появятся в этом году в Кировском и Мотовилихинском районах.

Новогодние мероприятия, посвященные встрече 2020 года, и инфраструктура также отличаются от предыдущего года. Так, например, общая площадь ледового комплекса составит 70 тысяч кв. метров, объектов ледового городка – 25 тысяч кв. метров. В этом году ледовый городок будет называться "Легенды древней Пармы". Идейно-художественная концепция построена в жанре современного фэнтези. В составе городка будет 12 объектов и 24 горки высотой до 3 метров. Все объекты будут дополнены художественной подсветкой, которая преобразит ледовый комплекс в темное время суток.

(2019)|Фото: Виталий Кокшаров, vk.com/gorodpermru

Говоря о комплексном проектировании эспланады к Новому году, Дмитрий Самойлов рассказал, что появится в каждом квартале. Так, в квартале перед зданием Законодательного собрания уже загорелись огни главной городской елки. В ближайшее время начнется строительство ледового городка.

В квартале у монумента "Героям фронта и тыла" будут построены горка для сноутюбинга и каток, появятся арт-объекты со скамейками "2020".

(2019)|Фото: vk.com/gorodpermru

На площади перед Театром-Театром запланировано разместить ледовую карусель и ярмарочные домики. К Рождеству здесь появятся традиционный вертеп и часовня изо льда. С 7 по 11 января здесь пройдет Рождественский кубок "Зимний вернисаж".

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Пермь подсветит почти тысяча иллюминационных новогодних объектов

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Теги: подсветка, новогоднее оформление, новогодний маршрут



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