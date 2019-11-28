"Остановки учебного процесса не будет". На Южном Урале власти пообещали, что зарплата учителей не снизится

Власти Верхнеуральского района заявили, что заработная плата учителей с нового года не уменьшится и остановки учебного процесса не будет.

Напомним, учителя школы №1 в Верхнеуральске потребовали вернуть выплаты за проверку тетрадей на прежний уровень и заявили о готовности приостановить образовательный процесс. Об этом говорится в обращении педагогов к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, главе Верхнеуральского района Сергею Айбулатову и председателю собрания депутатов Ивану Машкину. По словам учителей, с 1 января 2020 года решением собрания депутатов понижается доплата за проверку тетрадей в среднем на 900 рублей.

Глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов заявил, что никакой бойкот не планируется и остановки учебного процесса не будет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной администрации, с коллективом школы уже провела встречу начальник районного управления образования Наталья Урцева. По ее словам, на встрече не прозвучало ультиматумов.

"Коллектив неверно понял, что произошло, и, как мне показалось, после встречи понимание появилось", - подчеркнула она.

По ее словам, в связи с изменениями в федеральном законодательстве, управление предложило внести изменения в Положение об оплате труда работников сферы образования района. 31 октября поправки одобрили депутаты. В частности, по словам Урцевой, увеличен на 4,3 % оклад педагогических работников, а также принято решение о выведении перечня выплат из стимулирующего фонда в компенсационный: за классное руководство; за проверку письменных работ; за заведование учебными кабинетами.

"Тем самым мы выполнили просьбу профсоюзов, увеличив гарантированную часть заработной платы учителей. Фонд оплаты труда учреждений и размер заработной платы учителей остались неизменными. Изменится только структура заработной платы", - подчеркнула она.

Директорам школ уже дали рекомендации компенсировать разницу в выплате за проверку письменных работ из стимулирующего фонда, оставив заработную плату на прежнем уровне.

"Я гарантирую, что после Нового года начисленная зарплата ни у кого из педагогов не уменьшится. За этим проследит наш экономист. Изменится структура выплат, но фонд оплаты труда останется прежним. Кроме того, у части педагогов она немного увеличится в связи с тем, что на сегодня доплату за проверку тетрадей получают не во всех школах, а после вступления в силу нового Положения эта выплата будет обязательна", - заявила Урцева.