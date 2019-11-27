13 Сентября 2020
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Образование Челябинская область
учитель, школа (2016) | Фото: srgazeta.ru

На Южном Урале учителя пригрозили остановить образовательный процесс из-за снижения зарплат

В Верхнеуральске учителя школы №1 требуют вернуть выплаты за проверку тетрадей на прежний уровень и готовы приостановить образовательный процесс. Обращение педагогов, адресованное губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, главе Верхнеуральского района Сергею Айбулатову и председателю собрания депутатов Ивану Машкину, опубликовано в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам учителей, им приходится выполнять большой объем работы, за который они не получают финансового вознаграждения. Им не оплачивают проведение ОГЭ и ЕГЭ, работу в летнем школьном лагере, проведение олимпиад учащихся.

"Управление образования Верхнеуральского района, выполняя указ президента, с октября 2019 года повысило оклады учителей в среднем на 500 рублей, а с 1 января 2020 года понижает доплату за проверку тетрадей в среднем на 900 рублей решением собрания депутатов, что в конечном итоге сводит выполнение указа президента к нулю. Мы категорически не согласны с таким "повышением" заработной платы", - говорится в обращении.

Педагоги требуют вернуть на прежний уровень выплаты учителям. В случае невыполнения их требований, они оставляем за собой право не подписывать новое соглашение об изменении условий трудового договора, что приведет к остановке образовательного процесса.

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На Южном Урале учителя пригрозили остановить образовательный процесс из-за снижения зарплат

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Теги: забастовка, зарплата, школа, учителя,



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