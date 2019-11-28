14 Сентября 2020
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Директор департамента дорог и транспорта Перми Илья Денисов (2017) | Фото: properm.ru

Суд встал на сторону Пермского УФАС в деле по дисквалификации Ильи Денисова

Суд удовлетворил иск Пермского УФАС о привлечении к административной ответственности бывшего начальника департамента дорог и транспорта Перми, замглавы Индустриального района Ильи Денисова, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд принял решение о дисквалификации Денисова. В случае вступления закона в силу, он на полгода лишается права занимать должности на муниципальной и государственной службе. Решение суда может быть оспорено в вышестоящей инстанции.

Напомним, заявление в суд было подано 13 сентября. Сообщалось, что управление вновь потребовало дисквалифицировать чиновника, поскольку департамент дорог и транспорта не смог оспорить в апелляционной инстанции арбитражного суда решение антимонопольщиков по невыплате субсидий предпринимателям за перевозку льготников.

Решение о дисквалификации чиновника было принято в 2017 г. из-за того, что бывший глава департамента допустил два нарушения антимонопольного законодательства. Первое было связано с офертами на заключение договора по маршруту №60 – у "Мегагрупп" отказались принять заявку. Второе касалось конкурса на обслуживание маршруток. Объяснения департамента в рамках конкурса относительно подсчета срока эксплуатации АТС, управление посчитало введением участников торгов в заблуждение, что могло привести к ограничению конкуренции.

В ноябре Илья Денисов покинул пост руководителя департамента по собственному желанию. Затем он больше года работал директором дворца спорта "Орленок". На этом посту его и застало решение арбитражного суда о дисквалификации. Он покинул должность и после отбытия срока дисквалификации был назначен этим летом на должность замглавы района.

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Суд встал на сторону Пермского УФАС в деле по дисквалификации Ильи Денисова

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Теги: Илья Денисов, дисквалификация, суд, УФАС



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Развитие сюжета:

Ранее 24.01.2020 13:17 Мск Илья Денисов покинет пост первого заместителя главы Индустриального района Перми по решению суда

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