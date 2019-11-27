Застрявший в туалете самолета пианист намерен судиться с автором видеоролика

Мужчина, застрявший в туалете самолета, летевшего по маршруту Казань - Москва, прокомментировал неприятный инцидент и пообещал наказать автора видеоролика.

Видеоролик с комментарием пианиста Луки Затравкин опубликовал телеграм-канал Mash. Мужчина заявил, что он очень огорчен и находится в подавленном состоянии от того, что эта история попала в СМИ.

"Я думаю, надо выводить в правовое поле вопрос о том, что экипаж позволил это снимать. А самое главное, человек, который снимал, вместо того, чтобы помочь в такой ситуации тяжелой, мог проявить какие-то действия или дать мне возможность самому преодолеть эту ситуацию. Он снял это исподтишка и выложил в интернет. Продал. Я сейчас потрачу все силы, чтобы найти кто это выложил и подать на него в суд, чтобы он ответил по закону", - пообещал мужчина.

Напомним, видео, снятое одним из пассажиров, сидевшим у туалета, попало в соцсети и мессенджеры, об инциденте в частности написал telegram-канал "Небожена".

На кадрах видно, что мужчина с избыточным весом пытается выбраться из "западни" в тот момент, когда экипаж объявляет о начале снижения. Стюардесса объявляет, что туалетные комнаты будут закрыты. Мужчина в отчаянии кричит: "Я не умру в туалете!" и при помощи другого пассажира (или бортпроводника) в конце концов выбирается из ловушки.