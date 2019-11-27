13 Сентября 2020
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Происшествия В России
Мужчина застрял в унитазе в туалете самолета (2019) | Фото: VK.com/Александр Белов

"Я не умру в туалете!": в самолете Казань - Москва мужчина застрял в унитазе

Мужчина, похожий на сына художника Никаса Сафронова, застрял в унитазе в самолете, летевшем из Казани в Москву. Видео, снятое одним из пассажиров, сидевшим у туалета, попало в соцсети и мессенджеры, об инциденте в частности написал telegram-канал "Небожена".

На кадрах видно, что мужчина с избыточным весом (пишут, что он похож на пианиста Луку Затравкина) пытается выбраться из "западни" в тот момент, когда экипаж объявляет о начале снижения. Стюардесса объявляет, что туалетные комнаты будут закрыты. Мужчина в отчаянии кричит: "Я не умру в туалете!" и при помощи другого пассажира (или бортпроводника) в конце концов выбирается из ловушки.

Мужчина застрял в унитазе в туалете самолета|Фото: VK.com/Александр Белов

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"Я не умру в туалете!": в самолете Казань - Москва мужчина застрял в унитазе

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Теги: лука затравкин, никас сафронов, туалет, унитаз, самолет



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Развитие сюжета:

Ранее 27.11.2019 19:11 Мск Застрявший в туалете самолета пианист намерен судиться с автором видеоролика

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