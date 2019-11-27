"Я не умру в туалете!": в самолете Казань - Москва мужчина застрял в унитазе

Мужчина, похожий на сына художника Никаса Сафронова, застрял в унитазе в самолете, летевшем из Казани в Москву. Видео, снятое одним из пассажиров, сидевшим у туалета, попало в соцсети и мессенджеры, об инциденте в частности написал telegram-канал "Небожена".

На кадрах видно, что мужчина с избыточным весом (пишут, что он похож на пианиста Луку Затравкина) пытается выбраться из "западни" в тот момент, когда экипаж объявляет о начале снижения. Стюардесса объявляет, что туалетные комнаты будут закрыты. Мужчина в отчаянии кричит: "Я не умру в туалете!" и при помощи другого пассажира (или бортпроводника) в конце концов выбирается из ловушки.