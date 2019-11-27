"Дочка" "Газпрома" покупает у Тимченко долю в "Стройтранснефтегазе"

Стало известно, кому достанется доля в одном из трех крупных подрядчиков "Газпрома" - "Стройтранснефтегазе", передает корреспондент Накануне.RU.

"Дочка" "Газпрома", "Газстройпром", готовится выкупить у Геннадия Тимченко долю последнего и самого закрытого из "большой тройки" подрядчиков монополии — "Стройтранснефтегаз" (СТНГ), сообщает "РБК". В 2013-18 гг. на контрактах "Газпрома" СТНГ заработал около 800 млрд руб. Акционеры компании давно фигурируют в рейтинге "Королей госзаказов", но без имен: владельцы почти 70% до сих пор не были известны. Половиной подрядчика владеет семья бизнесмена Геннадия Тимченко: 31,5% — у его "Волга Груп", а 18,5% — у родственников. Владельцы другой половины никогда не раскрывались.

Напомним, ранее стало известно, что компании "Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз" Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко могут отойти структурам "Газпрома". Стороны вели переговоры о сделке, подрядные организации ранее проводили работы на крупнейших объектах газовой компании.