13 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

Жительница Перми пожаловалась, что ей выдали пенсию купюрами "банка приколов"

Руководство МУП "Ветеран" и администрация Перми проводят служебную проверку из-за жалобы пенсионерки на выплату денег купюрами "банка приколов". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь администрации Наталья Шушпанова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она заявила, что компания "Ветеран" работает уже 28 лет.

"За эти годы нареканий к качеству оказания услуг пенсионерам не возникало. На текущий момент проводится служебная проверка руководством предприятия и администрацией Перми. От себя отмечу, разносчики пенсий несут материальную ответственность и вряд ли бы они стали так подставляться, потому что в первую очередь будут думать на них. В любом случае сейчас проводится проверка", - заявила она, отметив что имеется несовпадение по размеру пенсии. В комментариях к посту подписчики не исключили возможную причастность к подмене купюр со стороны родственников пенсионерки.

О том, что у пенсионерки поддельные купюры стало известно в минувшие выходные. Женщина пыталась расплатиться в магазине за продукты. Сейчас в этой истории разбираются правоохранительные органы. Фальшивые деньги были изъяты. Как сообщает издание Properm.ru со ссылкой на заместителя директора по общим вопросам и персоналу ПМП Маргариту Федосеенкову, кассиры "Ветерана" после инцидента прошли проверку на полиграфе, который, по предварительным данным, якобы подтвердил их невиновность. Результаты "детектора лжи" будут переданы полиции.

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Жительница Перми пожаловалась, что ей выдали пенсию купюрами "банка приколов"

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Теги: купюры банка приколов, пенсия



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