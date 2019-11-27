В военной помощи Украине отказало бюджетное управление администрации президента США

Стали известны новые подробности приостановки американской военной помощи Украине. Сам документ о заморозке финансирования был опубликован ещё 25 июня после скандального телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передаёт Infox со ссылкой на CNN, теперь выяснилось, что инициатива прекращения военной помощи принадлежала Административно-бюджетному управлению администрации президента США.

Идею предложил один из руководителей ведомства Марк Сэнди примерно за неделю до переговоров Трампа с Зеленским.

Одной из причин такого решения указывается не столько хорошее расположение Трампа к Москве, сколько нежелание финансировать Украину, поскольку американский президент готов платить только "за понятные вещи".

Напомним, американские конгрессмены допустили импичмент Трампа, который будто бы просил Зеленского ускорить расследование против Джо Байдена, сына которого Хантера Байдена при администрации Барака Обамы сделали членом совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings.