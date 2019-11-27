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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье замглавы районного отдела СКР получил серьезный срок за посредничество во взяточничестве

Оглашен приговор по делу бывшего первого замглавы Пермского районного управления СК Эдгара Саркисяна, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, его "взяли" 17 августа прошлого года и на следующий день арестовали. Обстоятельства дела не разглашаются, но, по некоторым данным, речь идет о том, что Саркисян предлагал помощь в возбуждении уголовного дела против бизнесмена из Нытвы.

В суде Накануне.RU сообщили, что обвинение было переквалифицировано. Из двух статей уголовного кодекса осталась одна – "Покушение на посредничество во взяточничестве". Саркисян наказан семью годами колонии строгого режима и штрафом в 9 млн руб.

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В Прикамье замглавы районного отдела СКР получил серьезный срок за посредничество во взяточничестве

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Теги: Эдгар Саркисян, взятка, срок



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Ранее 20.08.2018 11:10 Мск В Прикамье замглавы районного отдела СКР вменяют посредничество во взяточничестве

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