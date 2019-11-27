Роскосмос объявил плотный график "движения" на МКС в декабре

Роскосмос объявил дату стыковки грузового корабля "Прогресс МС13" с Международной космической станцией. Старт корабля запланирован на 6 декабря (с космодрома Байконур), стыковка – на 9 декабря.

"В связи с тем, что запуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 намечен на 4 декабря, стыковка — 7 декабря, а на 8 декабря агентство NASA предложило предусмотреть как резервный день, руководством полёта российского сегмента Международной космической станции принято решение установить дату стыковки корабля "Прогресс МС13" 9 декабря по штатной трехсуточной схеме, - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.