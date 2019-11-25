В ходе подготовки старта корабля "Прогресс" были выявлены замечания

Старт корабля "Прогресс" может быть отложен – в ходе подготовки к запуску выявлены замечания

Роскосмос сообщил о замечаниях, выявленных при подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС13", который должен отправиться к МКС.

"На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем. О дате пуска будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее запустить "Прогресс МС13" планировалось 1 декабря с космодрома "Байконур". Пристыкованным к МКС "Прогресс" будет находиться до середины 2020 года. Предыдущий "Прогресс" был запущен к МКС 31 июля этого года.