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Общество В России
грузовой корабль Прогресс МС 09 (2018) | Фото: Roscosmos.ru

В ходе подготовки старта корабля "Прогресс" были выявлены замечания

Старт корабля "Прогресс" может быть отложен – в ходе подготовки к запуску выявлены замечания

Роскосмос сообщил о замечаниях, выявленных при подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС13", который должен отправиться к МКС.

"На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем. О дате пуска будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее запустить "Прогресс МС13" планировалось 1 декабря с космодрома "Байконур". Пристыкованным к МКС "Прогресс" будет находиться до середины 2020 года. Предыдущий "Прогресс" был запущен к МКС 31 июля этого года.

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В ходе подготовки старта корабля "Прогресс" были выявлены замечания

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Теги: прогресс мс13, грузовой корабль, мкс



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