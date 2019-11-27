"Разошлись взгляды". Бывший спикер думы Сургута "переметнулся" из "Единой России" в ЛДПР

Бывший спикер думы экономической столицы Югры Сергей Бондаренко сменил политический курс. Он перешел из "Единой России" в либерально-демократическую партию, став помощником депутата Госдумы Евгения Маркова, передает корреспондент Накануне.RU.

О новой партийной принадлежности политика стало известно на Совете депутатов ЛДПР Ямала, Югры и Тюменской области, который прошел 25-26 ноября в Тобольске, сообщили Накануне.RU в пресс-центре югорского отделения "соколов Жириновского". Возглавил встречу депутат Госдумы Евгений Марков. Он представил своего нового помощника, заместителя председателя Совета депутатов по "тюменской матрешке", которым и стал Бондаренко.

В новом статусе либерал-демократ будет курировать законодательную и законотворческую деятельность партии. По словам Маркова, "тот большой опыт и знания в законотворческой деятельности, который на сегодняшний день есть у Бондаренко, поможет ЛДПР в работе в законодательной деятельности".

В разговоре с "СургутинформТВ" Бондаренко объяснил смену партии "переменой во взглядах".

"Разошлись взгляды и наши интересы. Наши интересы совпали в большей степени с ЛДПР, чем с партией, в которой я находился", - сказал политик.

Напомним, Бондаренко возглавлял предыдущий созыв думы Сургута. Во время выборной кампании 2016 г. он неожиданно для всех снял свою кандидатуру с выборов депутатов, объяснив это скорым отъездом из города. По итогам голосования в кресло спикера села Надежда Красноярова.

Добавим, позже аналогичный кульбит совершил депутат думы Сургута Евгений Барсов - он со скандалом вышел из "Единой России" и переизбрался в городской парламент от ЛДПР. По итогам 2016 г. политик и генеральный директор "Сургутстройтреста" стал самым богатым депутатом – он задекларировал доход в 11 млн руб.