Один из самых популярных колледжей Прикамья станет центром компетенций Worldskills​

Пермский строительный колледж станет специализированным центром компетенций стандарта Worldskills​ по направлению "строительство". Такую возможность учебное заведение получит благодаря вводу новых современных мастерских. С преобразованиям в колледже ознакомился губернатор Пермского края Максим Решетников.

На сегодня колледж уже один из самых популярных среди абитуриентов среднего профессионального образования, а после аккредитации по стандартам Worldskills еще увеличит возможности выпуска. В этом году средний конкурс в колледже был 7,3 человек на место. 1,3 тыс. студентов обучаются по пяти направлениям: "Архитектура", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", "Производство неметаллических строительных изделий и конструкций" и "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции". После завершения преобразований количество студентов, обучающихся практическим навыкам, увеличится на 20%.

Это особенно актуально, поскольку краевые власти увеличивают набор в техникумы и колледжи: с 2020 года будет открыто дополнительно 1 тыс. мест по приоритетным направлениям:​ IT, гражданское и дорожное строительство, машиностроение, добыча и переработка полезных ископаемых. Всё это, по словам главы региона, делается для того, чтобы ребята получали качественное образование, которое обеспечит их в будущем высокой заработной платой,​ а работодатели в свою очередь получают высококвалифицированные кадры во всех отраслях.

Колледж в свою очередь планирует открыть подготовку по еще двум рабочим профессиям - кровельщик и реставратор и двум специальностям – управление и эксплуатация многоквартирного дома и информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. Эту возможность также предоставят вводимые учебные мощности.

Новое двухэтажное здание планируется достроить и ввести в эксплуатацию уже к 1 сентября 2020 года. В новых мастерских появится современное оборудование для обучения и практики как по действующим образовательным направлениям, так и по новым. По словам и.о. руководителя Управления капитального строительства (УКС) Дениса Гусева, сейчас здесь выполнен демонтаж старого здания, переустроена теплотрасса, выполнен свайный фундамент, ведутся работы по устройству пола первого этажа. Работы идут по графику, срок ввода в эксплуатацию – сентябрь 2020 года.​ Губернатор поручил руководителю​ УКСа строго контролировать ведение стройки, все работы должны выполняться​ по плану.

Также в колледже будет отреставрирован фасад, отремонтированы еще два корпуса колледжа, где расположатся спортивная зона, геодезический полигон и полигон строительных узлов и конструкций. На ремонт зданий колледжа на 2020-21 годы заложены значительные средства в бюджете края.

"В изменениях нуждается и инфраструктура, и содержание, подходы к образовательным процессам. 2019 год можно назвать точкой отсчёта для реализации крупных преобразований в системе СПО в регионе, – заявил Максим Решетников. – В крае существенно увеличено финансирование строительства и ремонтов объектов среднего профобразования: если в 2017-19 годах мы направили почти 1 млрд рублей, то на 2020-22 годы вложим в развитие инфраструктуры 3,3 млрд рублей. При этом к вопросу подходим комплексно: не просто делаем косметический ремонт, а пересматриваем учебное и бытовое пространство студентов. Это важно, потому что колледжи и техникумы — это ещё и то, что удерживает и привлекает молодежь в край".

В рамках нацпроекта "Образование", утверждённого президентом России Владимиром Путиным, к концу 2024 года в Пермском крае будет оснащено современным оборудованием не менее 50 мастерских, а в половине техникумов и колледжей внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. Это позволит модернизировать профессиональное образование, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.