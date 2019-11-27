13 Сентября 2020
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коммунальная плата, тарифы, ЖКХ, коммуналка, деньги, счетчик (2016) | Фото: vesiskitim.ru

Сбербанк: средний чек за услуги ЖКХ - 3826 рублей

В среднем жители России ежемесячно платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства 3 тыс. 826 руб.

По данным Сбербанка, по итогам девяти месяцев текущего года платеж увеличился на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем на ЖКХ уходит 9% бюджета семьи.

Рост стоимости расходов связан с "мусорной" реформой и с изменением методологии при учете энергопотребления.

Больше всего за ЖКХ платят жители северо-востока России, сообщает Коммерсант".

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить не оплачивать некачественные коммунальные услуги.

По словам депутата, он часто получает жалобы на несоответствие качества услуг ЖКХ и их высокой цены.

Власов предлагает закрепить за потребителями право не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчетного периода в случае факта неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, а также за факт несоответствия состава и свойств воды требованиям российского законодательства о техническом регулировании.

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Сбербанк: средний чек за услуги ЖКХ - 3826 рублей

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Теги: ЖКХ, тарифы, коммуналка



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