СМИ: Путин и Зеленский встретятся в Париже

В Париже, где запланирована встреча в "нормандском формате", планируется провести и отдельную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Вероятность такой встречи весьма высока, сообщают источники "Коммерсанта".

На мероприятиях вроде саммита "четверки" несложно найти возможность поговорить наедине.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность отдельной встречи Владимир Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита нормандского формата.

Программа встречи пока находится в стадии подготовки, сообщил Песков, помощники президентов находятся в контакте.

По его словам, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся.