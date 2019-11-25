Отдельная встреча Путина и Зеленского в Париже пока не планируется

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность отдельной встречи Владимир Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита нормандского формата.

Программа встречи пока находится в стадии подготовки, сообщил Песков, помощники президентов находятся в контакте.

По его словам, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся, передает РИА Новости.

Напомним, саммит в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже.

Ранее сообщалось, что на встрече лидеров "нормандской четверки" могут согласовать параметры нового закона об особом статусе Донбасса.

В Кремле заявляли, что Владимир Путин в принципе готов к встрече с украинским коллегой, но для этого должна быть подготовлена почва. "Встреча ради встречи" Кремль не интересует. Так прокомментировал пресс-секретарь российского президента идею экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева устроить переговоры "тет-а-тет" Путина и Зеленского.