Отдельная встреча Путина и Зеленского в Париже пока не планируется

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    где продать обувь новую вот

Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Отдельная встреча Путина и Зеленского в Париже пока не планируется

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность отдельной встречи Владимир Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита нормандского формата.

Программа встречи пока находится в стадии подготовки, сообщил Песков, помощники президентов находятся в контакте.

По его словам, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся, передает РИА Новости.

Напомним, саммит в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже.

Ранее сообщалось, что на встрече лидеров "нормандской четверки" могут согласовать параметры нового закона об особом статусе Донбасса.

В Кремле заявляли, что Владимир Путин в принципе готов к встрече с украинским коллегой, но для этого должна быть подготовлена почва. "Встреча ради встречи" Кремль не интересует. Так прокомментировал пресс-секретарь российского президента идею экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева устроить переговоры "тет-а-тет" Путина и Зеленского.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Отдельная встреча Путина и Зеленского в Париже пока не планируется

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, владимир зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.12.2019 10:05 Мск Ушаков: Путин и Зеленский могут поговорить 30 минут, а могут – полтора часа
Ранее 27.11.2019 00:04 Мск СМИ: Путин и Зеленский встретятся в Париже

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети