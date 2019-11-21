В Иркутской области увеличат выплаты жителям, потерявшим урожай во время наводнения

Размер выплат для жителей Иркутской области, потерявших урожай во время паводков, будет увеличен. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Левченко.

Как сообщает Infox, выплаты возрастут с 67,5 тыс. до 45 тысяч руб.

Выплаты в максимальном размере получат жители районов, попавших во вторую волну паводка - Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Шелеховского районов, а также города Шелехова.

К 19 октября за помощью обратились около трёх тысяч жителей. Около 1,7 млн руб/ уже получили её; общий размер выплат составил 44,3 млн руб.

Работу губернатора после во время своего визита в регион раскритиковал президент Владимир Путин. Позже руководитель КПРФ вступился за своего однопартийца, призвав прекратить "информационную травлю" Левченко.