В юбилейном параде Победы в Перми примет участие легендарный танк Т-34-85, а также истребители и вертолеты

Легендарный танк Т-34 пройдет в парадном строю 9 мая в Перми. Подготовку к юбилею Победы обсудили на заседании оргкомитета в администрации города. В параде также примут участие 20 воинских расчетов, а также будет представлено порядка 25 единиц техники, среди них – легендарный танк Т-34-85. Танк-памятник олицетворяет героическую историю 16-й Гвардейской танковой дивизии, которая в послевоенные годы дислоцировалась в городе Нойштрелиц, откуда в 1993 году была переведена под город Чайковский Пермского края. Кроме того, в авиационной части планируется участие самолетов Миг-31 и Су-35, а также вертолетов Ми-8.

9 мая кроме парада войск Пермского гарнизона состоится акция "Бессмертный полк", культурно-массовые мероприятия сразу на нескольких центральных городских площадках – Октябрьской площади, двух кварталах городской эспланады, Комсомольском проспекте, Соборной площади и набережной Камы. Для увеличения количества зрительских мест при смотре Торжественного прохождения войск будут приобретены новые трибуны с посадочными местами.

В районах города запланирована работа концертных площадок, проведение военно-патриотических акций, вахт памяти и выставочных проектов. Завершится празднование юбилея Победы запуском фейерверка. Важную роль в праздновании играет историко-краеведческий проект "Маршрут Победы". Планируется, что на 75 объектах появятся QR-коды, которые будут вести на сайт с виртуальной экскурсией по "Маршруту Победы". Также планируется организовать выставочные экспозиции и тематические экскурсии, историко-краеведческую игру, видеопроект.

Для украшения города будет использоваться общероссийский брендбук. Так, планируется установить 70 флаговых конструкций и 30 стел, декоративные инсталляции, кроме того, будут оформлены зоны особого городского значения.

Накануне Дня Победы традиционно в Перми 8 мая состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу "Героям фронты и тыла", Торжественное собрание.

"Круг тех задач, которые предстоит решить в рамках подготовки к празднованию, очень широк. Обращаю внимание, что необходимо творчески, ответственно и неформально подходить к составлению плана мероприятий, насыщению событийной линейки и непосредственно к реализации плана мероприятий и привлечению к участию жителей города. У нашего города колоссальная история как военная, так и трудовая. На территории Перми десятки предприятий, внесших огромный вклад в изготовление оружия Победы. Практически нет ни одной семьи в нашем городе, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Важно продолжать работу с ветеранами и тружениками тыла. Районные администрации, городские подразделения и службы должны знать потребности каждого ветерана и решать их вопросы в индивидуальном порядке", - отметил глава города Дмитрий Самойлов.

В преддверии празднования 75-летия Победы администрация Перми подготовила масштабный выставочный проект-исследование. Его целью является широкое освещение одного из самых драматичных событий войны – эвакуации в Пермь (Молотов) производственных предприятий, учебных заведений и научно- исследовательских институтов, детских садов и интернатов, учреждений культуры и здравоохранения из разных городов Советского Союза, и, прежде всего, из Ленинграда. Передвижной выставочный проект планируется к экспонированию в феврале в Санкт-Петербурге в рамках проекта "Ленинград – Молотов", в мае – в Перми.

Важным направлением работы является приведение в нормативное состояние памятников и монументов, посвященных Великой Отечественной войне, независимо от формы собственности. Так, на текущий момент ремонтно-восстановительные работы проведены на 30 объектах, на них уже установлены QR-коды. На шести объектах будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка. Среди них – монумент "Героям фронта и тыла", памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, памятник рабочим и служащим завода им. Свердлова, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стела 40-летия Победы, 122-мм пушка-А-19, мемориал "Тыл – фронту".

Также будет установлено два новых мемориала – "Солдат России" на бульваре Советской Армии и архитектурный ансамбль "Мемориал" на Площади ветеранов.