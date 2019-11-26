12 Сентября 2020
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коллаж, толпа, народ, Украина, украинцы, демография, вымирание (2017) | Фото: Накануне.RU

На Украине растет недовольство Зеленским, - опрос

На Украине медленно, но стабильно растет недовольство президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорит опрос фонда "Демократические инициативы".
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Положительно относятся к Зеленскому почти столько же, сколько и в августе, - 62%. Однако среди них уменьшилась доля тех, кто относится полностью положительно. Сегодня таких 19%. По сравнению с началом осени рейтинг Зеленского уменьшился почти на 10%.

При этом резко выросла доля тех, кто относится полностью отрицательно, - с 4% до 8%. Тех, кто относится преимущественно отрицательно, стало больше с 10% до 16%. То есть доля отрицательно относящихся к Зеленскому выросла почти в два раза.

Как ранее сообщало Накануне.RU, резко выросло число украинцев, недовольных развитием событий в стране. Нынешний опрос это подтвердил.

Также резко упало доверие к новой Раде. Еще в октябре ее поддерживало 53%, сегодня - только 34%. Видимо, сказались многочисленные скандалы.

Важнейшим результатом опроса является жажда украинцами мира в стране. Этот запрос намного превышает другие, в том числе на повышение зарплат и пенсий. Прекращения войны от Зеленского ждут 74%. К слову, возвращения Крыма хотят только 13%.

Напомним, большинство жителей Украины поддерживают разведение войск в Донбассе и прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.

"Указанные цифры - социологический приговор "партии войны", - пишет издание "Страна". Однако удастся ли власти воплотить пожелания украинцев в жизнь?

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На Украине растет недовольство Зеленским, - опрос

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Теги: Украина, Донбасс



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