12 Сентября 2020
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Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Большинство украинцев призывают Зеленского отвести войска в Донбассе и начать переговоры с Путиным, - опрос

Большинство жителей Украины поддерживают разведение войск в Донбассе и прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования конфликта. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

К прямым переговорам с Путиным призывают 75% украинцев (против только 15%), к разведению войск - 59% (против - 26%).

Любопытно, что за переговоры с Путиным выступают почти столько же, сколько проголосовали за Зеленского во втором туре выборов. А 15% противников - это результат Петра Порошенко в первом туре, т.е. доля придерживающихся жестко антироссийской позиции. То есть большинство украинцев по-прежнему ждут от Зеленского примирения с Россией. Услышит ли их Зеленский?

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Большинство украинцев призывают Зеленского отвести войска в Донбассе и начать переговоры с Путиным, - опрос

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, Владимир Путин



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