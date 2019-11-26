12 Сентября 2020
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Ярослав Годзюр после победы в 1/8 финала Кубка России по футболу против тульского &quot;Арсенала&quot; (2019) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

РПЛ включила вратаря "Урала" Ярослава Годзюра в сборную лучших игроков тура

Российская Премьер-лига опубликовала сборную лучших игроков 17-го тура чемпионата страны. Команда была составлена при участии InStat Index.

Как сообщили Накануне.RU в РПЛ, лучшим голкипером тура признан футболист екатеринбургского "Урала" Ярослав Годзюр, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре с московским "Спартаком".

"Спартак" часто атаковал, был смел и агрессивен, но все волны атак москвичей разбивались о непробиваемого в этот день Годзюра. Это подтверждают и цифры: семь отбитых мячей за матч и 100% эффективность на выходах", - говорится в сообщении РПЛ.

"Урал" - "Спартак"(2019)|Фото: ФК "Урал"

Также в сборную тура вошли сразу четыре представителя питерского "Зенита" (Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба и Сердар Азмун), по два - от московских "Локомотива" и ЦСКА (Ведран Чорлука и Гжегож Крыховяк; Хордур Магнуссон и Марио Фернандес) и по одному - от "Краснодара" (Вандерсон) и "Спартака" (Алекс Крал).

Напомним, матч "Урал" - Спартак" завершился скандалом: во время игры болельщики "красно-белых" выкрикивали оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы. Сейчас Российская Премьер-лига проводит проверку по данному факту.

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РПЛ включила вратаря "Урала" Ярослава Годзюра в сборную лучших игроков тура

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Теги: РПЛ, Годзюр, лучший



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