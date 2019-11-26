РПЛ включила вратаря "Урала" Ярослава Годзюра в сборную лучших игроков тура

Российская Премьер-лига опубликовала сборную лучших игроков 17-го тура чемпионата страны. Команда была составлена при участии InStat Index.

Как сообщили Накануне.RU в РПЛ, лучшим голкипером тура признан футболист екатеринбургского "Урала" Ярослав Годзюр, который сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре с московским "Спартаком".

"Спартак" часто атаковал, был смел и агрессивен, но все волны атак москвичей разбивались о непробиваемого в этот день Годзюра. Это подтверждают и цифры: семь отбитых мячей за матч и 100% эффективность на выходах", - говорится в сообщении РПЛ.

Также в сборную тура вошли сразу четыре представителя питерского "Зенита" (Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба и Сердар Азмун), по два - от московских "Локомотива" и ЦСКА (Ведран Чорлука и Гжегож Крыховяк; Хордур Магнуссон и Марио Фернандес) и по одному - от "Краснодара" (Вандерсон) и "Спартака" (Алекс Крал).

Напомним, матч "Урал" - Спартак" завершился скандалом: во время игры болельщики "красно-белых" выкрикивали оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы. Сейчас Российская Премьер-лига проводит проверку по данному факту.