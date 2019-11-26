12 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Новая схема авиаперевозок "спицы-колесо" пришлась по нраву югорчанам

В Югре заявили о росте пассажиропотока после внедрения новой модели авиаперевозок, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос был поднят на сегодняшнем заседании онлайн-конференции, посвященной развитию авиаперевозок в автономном округе. Как отметил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок, главная задача внедрения новой модели - повысить доступность транспортных услуг и охватить жителей из отдаленных местностей.

"Принцип построения можно охарактеризовать как "спицы-колесо". Колесо – это наши международные аэропорты. А спицы – отдаленные населенные пункты", – прокомментировал он.

По его словам, в создании модели принимала участие авиакомпания Utair. Люди из отдаленных местностей рано утром могут на вертолетах добраться в аэропорты местного значения, оттуда, примерно в 12.00 – до международных аэропортов в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. И уже из этих аэропортов – в любую точку страны.

В результате был зафиксирован рост пассажиропотока. Было отмечено, что схему будут корректировать в зависимости от запросов югорчан.

На онлайн-конференции жители автономного округа получили возможность задать вопросы. В основном, югорчан интересовала возможность открытия или сохранения того или иного прямого рейса. В частности, во время эфира прозвучала благодарность за открытие прямого рейса до Омска. Югорчан интересовало, планируют ли власти сохранить это направление и на будущий год. Было отмечено, что перелеты сохранятся в режиме двух рейсов в неделю из Ханты-Мансийска и Нижневартовска, а также трех рейсов в неделю из Сургута.

Также прозвучала информация, что Югра подала заявку в Росавиацию на субсидирование прямого рейса Ханты-Мансийск – Краснодар.

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Новая схема авиаперевозок "спицы-колесо" пришлась по нраву югорчанам

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Теги: авиаперевозки, ютейр, рейсы, перелет, utair



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