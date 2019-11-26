В Салехарде губернатора Ямала попросили помочь с отоплением - вывесили плакат на доме

В Салехарде на недостроенном двухэтажном доме на шесть квартир появился баннер с обращением к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографию дома опубликовало издание "Север Пресс". "Губернатор, помогите нам с теплом. Замерзает новый дом!" - гласит надпись на баннере.

В мэрии пояснили, что двухэтажка пока не введена в эксплуатацию. В настоящий момент дом подключен к сетям электроснабжения, ведется прокладка сетей тепло-водоснабжения. Работы подрядчик планирует завершить до 20 декабря. Участия окружных и муниципальных программ в приобретении жилья нет.

Сегодня глава города Алексей Титовский провел встречу с застройщиком. Темой встречи стало обеспечение дома коммуникациями. Принято решение помочь застройщику: на каждом этапе техприсоединения ему будет оказываться консультационная поддержка.

Известно, что в настоящий момент застройщик снял баннер с фасада здания.