12 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Салехарде губернатора Ямала попросили помочь с отоплением - вывесили плакат на доме

В Салехарде на недостроенном двухэтажном доме на шесть квартир появился баннер с обращением к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографию дома опубликовало издание "Север Пресс". "Губернатор, помогите нам с теплом. Замерзает новый дом!" - гласит надпись на баннере.

В мэрии пояснили, что двухэтажка пока не введена в эксплуатацию. В настоящий момент дом подключен к сетям электроснабжения, ведется прокладка сетей тепло-водоснабжения. Работы подрядчик планирует завершить до 20 декабря. Участия окружных и муниципальных программ в приобретении жилья нет.

(2005)|Фото: Фото: Накануне.ru

Сегодня глава города Алексей Титовский провел встречу с застройщиком. Темой встречи стало обеспечение дома коммуникациями. Принято решение помочь застройщику: на каждом этапе техприсоединения ему будет оказываться консультационная поддержка.

Известно, что в настоящий момент застройщик снял баннер с фасада здания.

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В Салехарде губернатора Ямала попросили помочь с отоплением - вывесили плакат на доме

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Теги: дом, баннер, отопление, обращение к губернатору



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