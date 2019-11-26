Адвокат футболиста Тарасова рассказал, в какой нужде живет его доверитель

В судах продолжаются тяжбы из-за алиментов экс-футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова и его первой жены. Бывшие супруги воспитывают дочь Ангелину, и сейчас Дмитрий пытается сократить размер выплат на ребенка. Его представитель рассказал, почему Тарасов предстает в образе скупца: у Дмитрия сейчас нет стабильного дохода (уволили из клуба), при этом надо платить кредиты за роскошный дом в Подмосковье и автомобиль.

"О том, что мой доверитель на данный момент находится без работы, а также выплачивает кредит за машину, известно, — рассказал "СтарХиту" юрист Умалат Сайгитов. — Однако раскрою правду: это далеко не единственные траты. А разговоры о затруднительном положении — не выдумки. Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 250 тыс. руб. в месяц. Покрывать сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге".

"Не от лучшей жизни Тарасов выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине, — продолжает Сайгитов. — Тем более, состав его семьи изменился, появились и другие обязательства".

Сейчас Костенко ждет второго ребенка, в прошлом году у пары родилась дочь Милана. В предыдущем браке – с Ольгой Бузовой – у Тарасова детей не было.