12 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Дмитрий Тарасов (2019) | Фото:youtube.com

Адвокат футболиста Тарасова рассказал, в какой нужде живет его доверитель

В судах продолжаются тяжбы из-за алиментов экс-футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова и его первой жены. Бывшие супруги воспитывают дочь Ангелину, и сейчас Дмитрий пытается сократить размер выплат на ребенка. Его представитель рассказал, почему Тарасов предстает в образе скупца: у Дмитрия сейчас нет стабильного дохода (уволили из клуба), при этом надо платить кредиты за роскошный дом в Подмосковье и автомобиль.
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"О том, что мой доверитель на данный момент находится без работы, а также выплачивает кредит за машину, известно, — рассказал "СтарХиту" юрист Умалат Сайгитов. — Однако раскрою правду: это далеко не единственные траты. А разговоры о затруднительном положении — не выдумки. Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 250 тыс. руб. в месяц. Покрывать сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге".

"Не от лучшей жизни Тарасов выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине, — продолжает Сайгитов. — Тем более, состав его семьи изменился, появились и другие обязательства".

Сейчас Костенко ждет второго ребенка, в прошлом году у пары родилась дочь Милана. В предыдущем браке – с Ольгой Бузовой – у Тарасова детей не было.

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Адвокат футболиста Тарасова рассказал, в какой нужде живет его доверитель

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Теги: дмитрий тарасов, анастасия костенко, алименты, нужда



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