Экс-жена Кержакова: Тарасов бил Бузову

Модель и экс-супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова сообщила, что знала о том, что футболист Дмитрий Тарасов избивал свою бывшую жену, певицу Ольгу Бузову.

Как говорит Тюльпанова, она сталкивалась с похожей ситуацией в своем браке и также рассказывала о ней подругам, но просила их держать это в секрете.

Тюльпанова похвалила Бузову за ее признание и выразила надежду, что ее история станет полезной для других женщин, сообщает "Собеседник".

Ранее Бузова сообщила, что сталкивалась с домашним насилием.

Напомним, в начале ноября экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что его женщина "может получить леща".

В новом выпуске YouTube-шоу друга Тарасова – рэпера T-killah – Дмитрий с этим самым другом, а также с женой (беременной вторым ребенком) Анастасией Костенко едут в автомобиле. Во время поездки Тарасов начинает рассказывать о правилах, установленных в его семье. В частности, о конфликтных ситуациях. "Существует красная зона, в которую заходить женщина не должна. Беременная она или не беременная. Пока не беременная вообще может получить леща такого небольшого", - говорит Тарасов. Жена его при этом не спорит, едет на заднем сидении и немного странно улыбается.