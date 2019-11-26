Минобороны: Боевики и "Белые каски" готовят провокации с химоружием в Идлибе

В Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в районе Идлиба.

По данным российских военных, в начале ноября в город Сармада (30 километров от Идлиба) прибыли неизвестные. В колонне автомобилей были замечены три грузовика с емкостями, содержащими химикаты.

Как отметили в Минобороны, боевики вербуют местных жителей для участия в постановочных видеозаписях, передает Regnum.

Ранее члены организации "Белые каски" не раз проводили постановочные съемки в Сирии. Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства подготовки провокации с химоружием в САР.

7 апреля 2018 года "Белые каски" распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе. После этого коалиция США нанесла удары по правительственным войскам в САР.

В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства - 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.