В полиции сообщили причину массовой драки дворников в Москве

Причиной конфликта дворников в центре Москвы стал любительский футбол.

24 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о массовом конфликте на улице Ефремова. Полицейские выяснили, что произошла массовая драка между дворниками, которые были вооружены лопатами и ломами, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку.

В полиции сообщили, что более десяти человек были доставлены в отделение. Все они - приезжие из ближнего зарубежья. Серьезных повреждений никто не получил.