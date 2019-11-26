12 Сентября 2020
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жкх дворники уборка снега (2018) | Фото: Накануне.ru

В полиции сообщили причину массовой драки дворников в Москве

Причиной конфликта дворников в центре Москвы стал любительский футбол.

24 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о массовом конфликте на улице Ефремова. Полицейские выяснили, что произошла массовая драка между дворниками, которые были вооружены лопатами и ломами, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку.

В полиции сообщили, что более десяти человек были доставлены в отделение. Все они - приезжие из ближнего зарубежья. Серьезных повреждений никто не получил.

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В полиции сообщили причину массовой драки дворников в Москве

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Теги: дворники, драка, Москва



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