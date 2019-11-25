Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Ефремова вечером 24 ноября.

В полиции сообщили, что более десяти человек были доставлены в отделение. Серьезных повреждений никто не получил. Что стало причиной драки, пока неизвестно.

В марте полицейские задержали несколько десятков мигрантов после обысков на рынке "Садовод" и в торговом центре "Москва".

Сообщалось, что задержанных проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений. Речь может идти о драке со стрельбой в окрестностях ТЦ "Москва", которая произошла ночью 9 марта.