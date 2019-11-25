11 Сентября 2020
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Гоар Вартанян (2019) | Фото: Служба внешней разведки РФ

Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

В возрасте 93 лет скончалась советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Она и ее супруг и соратник Геворк Вартанян (1924-2012) "оставили в судьбах многих разведчиков, да и обычных людей, удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях", отметили в СВР.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран. В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 г. принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки".

В 1951 году супругов Вартанян вывели в СССР, в 1956 году они успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем – многолетняя, в экстремальных условиях и многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри".

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Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

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Теги: Гоар Вартанян, Геворк Вартанян, разведчик, нелегал



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