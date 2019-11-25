Сын Суркова зарабатывает на воздухе: экопроект его организации получил субсидию 24 млн

Приемный сын бывшего главы АП, а ныне помощника президента Владислава Суркова участвует в экологических проектах в России, которые щедро субсидируются из бюджета, сообщает Baza.

По данным издания, с 2015 года Артем является учредителем московского "филиала" Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Кроме него есть еще четыре учредителя-эколога.

В этом году московская организация ВООП получила свою первую субсидию - Минтруда выделил ей 24,2 млн рублей. В реестре субсидий сказано, что деньги должны пойти на "Федеральные экологические посты ВООП".

Деньги организация, помимо прочего, потратила на специальные газоанализаторы, которые закупаются по 500-600 тысяч рублей за штуку. При этом издание смогло найти в интернете такие приборы в 2-3 раза дешевле.

Baza отмечает, что экоактивисты ВООП вполне лояльны столичным властям. Так, в 2017 году московская организация ВООП защитила мэра Москвы Сергея Собянина от Гринписа, который выступил против реновации.