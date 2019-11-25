Кремль не заметил роста протестной активности в России в 2019 году

Кремль не отмечает роста протестной активности в России в текущем году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает "Интерфакс", представителя Кремля попросили прокомментировать исследование Центра социально-трудовых прав (ЦСТП). "Коммерсант" сообщил, что специалисты зафиксировали с начала года рекордное за несколько лет число протестных акций.

"Определенная общественная реакция на те или иные события" была в России всегда, уверен Песков.

В Кремле ждут появления каких-либо "сравнительных показателей" от социологов, а затем будут реагировать, добавил он.

Между тем, ранее социологи выявили уровень протестного потенциала россиян, по ряду параметров он закрепляет показатели середины 2018 года, когда стало известно о старте пенсионной "реформы".

Кроме того, с 42 до 59% увеличилась доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране. Это произошло за последние два года, говорится в совместном исследовании Московского центра Карнеги и "Левада-центра".

По мнению 53% россиян, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы, а на перемены с сохранением существующей системы согласны 34%.

Как следует из доклада, всё это говорит о полной готовности людей к смене власти, при этом в обществе нарастает недовольство: такие настроения все больше будут прорываться наружу, в том числе и в протестных акциях.