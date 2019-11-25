В Прикамье сгорела "скорая помощь": пациента в машине не было

В Прикамье загорелся автомобиль "скорой помощи". Машина сгорела практически полностью и, судя по фотографиям, восстановлению не подлежит.

Как сообщили Накануне.RU в пермской станции "скорой помощи", инцидент произошел в Пермском районе, рядом с Красавинским мостом, около 13.00. В результате ЧП никто не пострадал, на момент происшествия пациента в автомобиле не было.

Причины пожара пока неизвестны, сразу после происшествия подрядчик вывел на линию резервный автомобиль.