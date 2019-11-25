Челябинский зоозащитник летит в Крым, чтобы разобраться в ситуации вокруг парка "Тайган"

Челябинский зоозащитник, ветеринарный врач, президент фонда "Спаси меня" Карен Даллакян едет в Крым, чтобы разобраться в конфликте вокруг сафари-парка "Тайган" и Ялтинского зоопарка "Сказка", передает корреспондент Накануне.RU.

"Каждый день из сафари-парка "Тайган" и Ялтинского зоопарка "Сказка" приходят все более тревожные новости. Последние сводки о том, что у Олега Зубкова собираются конфисковать 32 тигра и 5 леопардов, что из-за закрытия зоопарка могут умертвить 30 бурых медведей, переполнили чашу терпения. В среду, 27 ноября, мы будем на полуострове. Фонд зоозащиты "Спаси меня" не может допустить, чтобы уничтожили самую большую коллекцию диких животных в Европе. В "Тайгане", кроме того, живет спасенная челябинцами львица Лола со своим потомством. Мы не останемся в стороне, когда ее жизнь находится под угрозой", - написал в соцсети зоозащитник.

Карен Даллакян намерен ознакомиться с протоколами, актами и предписаниями, выданными государственной ветслужбой Республики Крым, встретиться с председателем госкомитета ветеринарии Валерием Ивановым, инспектором Оксаной Тушиной и проверить работу администрации парка.

Напомним, главный ветеринар Крыма Валерий Иванов заявил, что животные зоопарка не вакцинируются и не являются идентифицированными. В связи с этим было выдано предупреждение с требованием идентифицировать, вакцинировать и поставить на карантин животных, которые контактируют с людьми в фотозоне зоопарка "Тайган". В свою очередь владелец зоопарка Олег Зубков считает, что конфликт вокруг крымского парка возник из-за того. что он "неугоден нынешним властям Крыма, поскольку слишком много говорит".