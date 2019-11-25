МТС продаст свою украинскую "дочку" за 734 миллиона долларов

Российская телекоммуникационная компания МТС продаст свой бизнес на Украине. За $734 млн "дочка" МТС "VodafoneУкраина" будет продана дочернему предприятию азербайджанской Bakcell - OOO Telco Solutions and Investments, сообщает РБК.

"Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе Группы, МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики", — прокомментировал сделку президент МТС Алексей Корня.

МТС пришла на Украину в 2003 году, купив 100% первого украинского мобильного оператора UMC, основанного в 1992 году. В 2007 году бренд был переименован в "МТС-Украина", компания имела более 20 млн абонентов и являлась второй по размеру на украинском рынке. После присоединения Крыма к России в 2014 году акции украинского мобильного оператора были переоформлены на нидерландскую компанию, хотя конечным бенефициаром при этом осталась российская МТС. С 2015 году МТС договорилась со своим британским партнером Vodafone, что украинская "дочка" будет работать под этим брендом.