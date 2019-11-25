Участница из Польши победила на детском "Евровидении"

Виктория Габор из Польши стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019".

По результатам голосования жюри и зрителей она набрала 278 баллов. Представитель Казахстана оказался на втором месте, а на третьем – Испании.

Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса.

Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, участник российского дуэта, представляющего нашу страну на "Детском Евровидении 2019" Денберел Ооржак попал в больницу в Польше.

Накануне мальчик и его партнерша по выступлению Татьяна Меженцева впервые вышли на сцену Arena Gliwice польского города Гливице, где проходит конкурс. Ребята два раза исполнили свой номер на песню "A Time For Us". Во время третьего прогона Денберел почувствовал себя плохо и упал в обморок. Организаторы конкурса прервали репетицию и пригласили врачей, которые приняли решение госпитализировать его.