09 Сентября 2020
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Экономика Дальневосточный ФО Москва
дмитрий рогозин (2012) | Фото: Накануне.RU

"Все по плану". Глава "Роскосмоса" доложил президенту о строительстве космодрома "Восточный"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту, что строительство космодрома "Восточный" идет по плану. Он рассказал, что изменилось после того, как Владимир Путин 6 сентября проинспектировал объект, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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По словам Рогозина, на строительной площадке задействовано 1,3 тыс. рабочих и 140 единиц техники, что полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на морозы.

"Каждый месяц я лично инспектирую стройку, езжу на эти объекты. Непосредственно на стройке развернут оперативный штаб. Проводим съемки, сличаем, что произошло за неделю, так, чтобы процессы были уже более-менее очевидны. Дальше эта информация используется не просто как голый снимок, а математически обрабатывается. Маркеры показывают любые изменения, причём это касается изменения площадей стройки, объема работы, количества техники, даже количества людей, мы это все видим", - сказал Рогозин.

Пик строительства намечен на лето 2020 г., на стройплощадке будут задействованы 5 тыс. рабочих.

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"Все по плану". Глава "Роскосмоса" доложил президенту о строительстве космодрома "Восточный"

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Теги: космодром, Восточный, Роскосмос, Дмитрий Рогозин



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