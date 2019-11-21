На Восточном расследуется хищение 250 млн рублей

Расследуются новые уголовные дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области.

Махинации на сумму более 250 млн руб. были вскрыты при начатом весной 2019 года строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В рамках расследования уже проведены обыски и выемки документов.

Данный проект оценивается в 100 млрд руб., из которых стартовый стол стоит 40 млрд руб. Площадку должны сдать в 2022 году, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, следственный комитет РФ расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный".

Среди них - уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. Он обвиняется в хищении более 140 миллионов рублей.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в суд направлено 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры.

В частности, среди осужденных: бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман. Один только он причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей.

Бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин нанес ущерб в размере 665 млн рублей.